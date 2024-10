Inter-Juventus, perchè deve essere la partita di Dusan Vlahovic?

Inter-Juventus non è mai una sfida come le altre, il derby d'Italia ha sempre un sapore speciale. Chi però non ha mai segnato a San Siro è il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Questo non significa che non abbia mai segnato contro l'Inter, anzi: una rete al Franchi quando vestiva la maglia viola, una all'Olimpico nella finale di Supercoppa ed una all'Allianz Stadium contro i nerazzurri, ma mai alla Scala del calcio, nemmeno contro il Milan.Il centravanti serbo è stato sempre impiegato in stagione sin qui da Thiago Motta. Sette reti messe a segno fino a questo momento e undici gare disputate su undici. San Siro è un tabù per Dusan che ora dovrà riuscire a sfatarlo, nella sfida più importante: quella di questa sera. Thiago Motta crede fortemente in lui, investe sulla sua crescita e si spera nella consacrazione definitiva, passando proprio per una rete alla Scala del calcio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui