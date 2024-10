Inter e Juventus tra le big d'Europa? Il dato che lo dimostra

si giocherà alle ore 18, a San Siro, una sfida che infiamma tutti gli appassionati di calcio, non solo i tifosi delle due squadre. Una sfida tra due potenze del calcio italiano ma non solo, infatti c'è un curioso dato che incorona Juventus ed Inter nel panorama calcistico europeo.Inter con 156 e Juventus con 196 sono le due squadre che hanno prodotto più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A. Nessuna squadra in Europa ha fatto meglio di queste due squadre, nei migliori cinque campionati europei. Soltanto il Real Madrid ha eguagliato questi numeri. Di queste 347 però soltanto tre sono terminate con una rete.





