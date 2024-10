Da quanto tempo la Juventus non batte l'Inter a San Siro

Domenica 27 ottobre ci sarà la sfida traa San Siro, match in programma alle 18. Un appuntamento sempre molto sentito tra le due squadra. Nella passata stagione, la Juventus non è riuscita a battere i nerazzurri, pareggiando in casa all'Allianz Stadium e perdendo a Milano per 1-0. Ma a quando risale l'ultima vittoria dei bianconeri a San Siro?In realtà, non bisogna andare troppo lontani; l'ultima vittoria della Juventus contro l'Inter in trasferta risale alla stagione 2022/2023. In quel caso, la squadra allenata da Massimiliano Allegri vinse 1-0 a San Siro con il goal di Kostic. Da quel giorno poi sono arrivate due sconfitte, quella dell'anno scorso in campionato e quella nel ritorno della semifinale di Coppa Italia a aprile 2023.