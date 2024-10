Inter-Juventus, chi giocherà al posto di Calhanoglu?

L'Inter si prepara ad ospitare la Juventus domani sera alle ore 18 a San Siro. Un big match, Thiago Motta che sfida Simone Inzaghi. Chi non sarà della sfida però è il turco Hakan Calhanoglu. Come lo sostituirà il tecnico nerazzurro?Tutti gli indizi portano ad una maglia da titolare per Kristjan Asllani. Il giocatore è stato tenuto a riposo contro lo Young Boys per smaltire totalmente il problema al ginocchio ed essere al meglio per la sfida alla Juventus.