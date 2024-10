Inter-Juventus, parla Altobelli

ha parlato ai microfoni de La Repubblica della sfida tra Inter e Juventus. Queste le sue parole:"Alla Juve sono grato, mi ha accolto nella stagione 1988/89. Ma la maglia nerazzurra non l’avrei mai tolta. Che gara mi aspetto? Calcio vero e tanti gol. Gli allenatori sono bravi, gli uomini in campo cercheranno di non fare rimpiangere gli infortunati. I numeri dicono che l’Inter attacca e la Juve difende? Di solito, vince chi difende meglio. Ma l’Inter avrà dalla sua San Siro. In quale attaccante delle due squadre mi rivedo? Lautaro, Vlahovic e Marcus Thuram mi piacciono. Ma per arrivare ai miei gol devono correre ancora un po'".