Inter-Juventus, la differenza dei trofei vinti dai giocatori

Inzaghi contro Thiago Motta

Conto alla rovescia per Inter-Juventus : domenica 27 ottobre alle ore 18:00 si accenderanno i riflettori di tutta Italia e non solo su San Siro, c'è il derby d'Italia. Le due squadre sono distanziate da un solo punto in classifica, con i nerazzurri avanti. La differenza tra le due rose però, in termini di abitudine a vincere è decisamente più marcata a favore della squadra diL'età media, visto che quella nerazzurra è la rosa più vecchia della serie A in questo avvio di campionato mentrecon 5 anni di "meno" rispetto agli avversari di domani. Ma c'è di più, perché analizzando le due rose, si nota il grande divario tra i trofei vinti dai giocatori. Come riporta La Stampa,ma la vittoria del campionato è ancora un tabù per ben 15 giocatori sui 25 in organico. Nell’Inter invece solo in tre non hanno mai festeggiato uno scudetto.Quando si parla di abitudine a vincere quindi, emerge la differenza allo stato attuale tra Juventus ed Inter e fa capire come le due squadre siano in momenti diversi del percorso. L'Inter è consolidata ai massimi livelli da anni, i bianconeri invece hanno appena iniziato un nuovo percorso con ampi margini di crescita. Stesso discorso per i due allenatori, iche è a Milano da anni mentre Thiago alla Juve da solo pochi mesi.