Inter-Juventus, le parole di Gianfranco Zola

Inter-Juventus inizia già infiammarsi a due giorni di distanza dalla partita. Sarà un match importantissimo per entrambe le squadre, non solo per la situazione in classifica. Il derby d'Italia è una di quelle gare che porta con sé tanta storia, oltre a polemiche e voglia di dimostrare superiorità. In vista del big match che andrà in scena questo weekend, Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni di Tuttosport toccando diversi punti, tra cui il paragone'Una bella partita tra due allenatori che hanno buone idee di gioco: sono. Queste sono partite importantissime, in cui il risultato è fondamentale per dare tante certezze e sicurezze in più, per contro quella che perde potrebbe avere qualche contraccolpo. Per questo, ripeto, quello di domenica lo ritengo uno scontro diretto molto importante'.'Mi sembra un po’ prematuro: Alex appena entrato faceva già la differenza, segnando gol importanti. Yildız sta crescendo davvero molto bene e a me piace tantissimo. Peròper arrivare a quel livello'.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui