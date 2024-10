Perché Inter-Juve deve essere la partita del riscatto di Yildiz

Inter-Juventus deve significare riscatto. In generale, i bianconeri hanno incassato la prima sconfitta stagionale, probabilmente nella gara in cui sono andati più in difficoltà da inizio anno. Lo Stoccarda ha messo la Juve all'angolo, e Thiago Motta deve ringraziareper i salvataggi decisivi, senza i quali il passivo sarebbe stato sicuramente diverso. Tra i giocatori apparsi più in difficoltà c'è, che contro i tedeschi è stato ben lontano dalle prestazioni importanti viste a inizio anno.Da diverse gare ormai il numero 10 sta faticando. Va sempre ricordato che il turco ha 19 anni ed è alla prima stagione da titolare con la Juventus, ma quello che si è visto nelle ultime partite non è di certo il miglior Yildiz. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, contro lo Stoccarda il classe 2005, facendo registrare: troppo poco. Senzapotrebbe tornare nuovamente al centro alle spalle di Vlahovic, e la speranza è che questa sia la soluzione per far tornare a brillare il turco.





