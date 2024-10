, a DAZN, parla così prima di Inter-Juventus."Che emozione è? Bell'ambiente di calcio, da vivere, oggi affrontiamo una squadra che sta bene, noi siamo pronti a fare la nostra partita, portandola dalla nostra parte, evitando le cose che convengono all'avversaria, facendola sentire a suo agio. Dobbiamo portarla dalla nostra parte"."Normale, lo sai molto bene. L'attaccante vive anche del gol, sono convinto di ciò che sta portando alla squadra. Sono contento di ciò che sta facendo, come squadra e collettivo dobbiamo fare meglio per arrivare a portare il pallone per fargli finire le azioni. E' giovane, ha fisico, può giocare altre partite. Abbiamo altre alternative per il ruolo, non un attaccante così. Vieri? Grande campione, oggi avendo Dusan dalla nostra parte, sono contento del lavoro. Deve continuare a fare questo lavoro, i gol continueranno quando la palla sarà portata nel modo giusto"."Le scelte? Fatte per gli avversari, anche. Troveremo una squadra che nelle due transizioni va affrontata bene. Quando recupera parte molto veloce avanti, con molti uomini, tecnicamente e fisicamente. Dobbiamo avanzare, approfittare delle disorganizzazioni avversarie. Dobbiamo attaccare più veloci. Yildiz? Un po' su tutto. Oggi Tim sta bene, Kenan sta giocando spesso. Cercando di verticalizzare, magari con Tim avremo qualcosa in più e Kenan ci darà possibilità nella ripresa, ci darà un aiuto".