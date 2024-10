Il derby d’Italia trasi è concluso con un elettrizzante 4-4. Il giovane Kenan Yildiz ha impressionato, segnando due gol nel finale di gara, i suoi primi in Serie A dopo aver già esordito con successo in Champions League contro il PSV. La partita è stata intensa, con episodi cruciali come due rigori concessi all’Inter e un controverso contrasto in area tranel finale. L'olandese ha colpito involontariamente Yildiz con la mano nelle parti basse, ma l’arbitro Guida ha lasciato correre e il VAR non è intervenuto, giudicando l'episodio non sanzionabile.