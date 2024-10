Inter-Juve, le parole di Zola su Thiago Motta

Inter-Juventus sarà una partita fondamentale per la stagione dei bianconeri. Dopo una settimana tra le più impegnative da inizio anno, con due partite di grande spessore, ne rimane una, che per il campionato può già significare tanto. Il derby d'Italia metterà alla prova la Juve dopo la prima sconfitta dell'anno. In vista della gara di San Siro,ha espresso il suo pensiero su Thiago Motta a Tuttosport.'Devo essere sincero: lui è stato molto bravo perché la sua prima esperienza al Genoa, ma già da quei mesi in cui ha tastato con mano cosa volesse dire allenare in prima squadra nel nostro campionato ha imparato molto,. Da lì è iniziato un percorso di crescita che non si è più fermato diventando una bella realtà per il nostro calcio e non solo'.