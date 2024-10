Inter-Juve, la situazione infortuni per i nerazzurri

In vista di Inter-Juventus, la situazione infortuni continua da entrambe le parti. La Juve dovrà fare ancora a meno di, che non riusciranno a recuperare per il derby d'Italia, così come. Anche l'Inter, però, è alle prese con diversi giocatori indisponibili.Acerbi non farà parte del derby d'Italia, e crescono le possibilità dell'assenza anche di Calhanoglu. Come riporta La Gazzetta dello Sport, durante l'allenamento di oggi Inzaghi valuterà le condizioni di, che potrebbe sostituire il turco. In caso contrario sarebbe prontoNon ci sarà per il derby d'Italia, che ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra contro lo Young Boys.