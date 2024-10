Durante la spettacolare sfida, conclusasi 4-4, si è verificato un momento particolare tra Federicoe il tecnico. Con la partita in corso, Gatti si scalda per entrare in campo al 32’ del secondo tempo, pronto a sostituire Danilo. Mentre Motta gli impartisce le ultime istruzioni, Gatti sembra allontanarsi, ma il tecnico non ci sta e, con una scarica di adrenalina, lo richiama fermamente strattonandogli il retro della maglia e dicendogli, stando al labiale: "Dove vai? Ti sto parlando." Nessuna polemica, solo un chiaro segnale per tenere alta l’attenzione del difensore bianconero.