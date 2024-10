Inter-Juve, le parole di Felipe Melo su Balotelli e Motta

Inter-Juve è anche la partita dei tanti ex. Uno di questi è l'ex centrocampista, che ha vestito, a distanza di anni, entrambe le maglie. In occasione del derby d'Italia in programma domenica a San Siro, il brasiliano ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha indicato l'Inter come sua favorita per la vittoria. Felipe Melo ha anche commentato un episodio che coinvolgeva lui,e l'attuale allenatore della Juve, proprio in occasione di un altro derby d'Italia., col Var non mi avrebbero dato neanche giallo. Ma sono cose che rendono un derby caldo. È stata l'unica volta'.