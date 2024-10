Inter Juve, le parole di Felipe Melo

La sfida tra Inter e Juventus si avvicina e non mancano di certo i presupposti per una partita di quest'importanza. Il derby d'Italia sarà fondamentale per entrambe le squadre, non solo per una questione di classifica, ma per cercare una conferma e delle risposte. In vista del big match di San Siro, l'ex di entrambi i clubha spiegato il suo punto di vista su entrambe le squadre in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.'I nerazzurri sono i più forti del campionato, ma la Juve di Motta è grande. Thiago ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna. È un derby e tutto può succedere, ma. La Juve ha bisogno di più tempo,'.