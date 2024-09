Il Milan recupera Maignan, mentreritrova: entrambi tornano ad allenarsi con i rispettivi gruppi a due giorni dal derby di Milano. Simone Inzaghi riceve buone notizie anche da Arnautovic, assente contro il Manchester City per febbre alta. Dimarco, fuori per affaticamento muscolare, si è allenato oggi regolarmente con i compagni. Non è ancora certo se partirà titolare o entrerà a gara in corso, ma Inzaghi deciderà tra lui e Carlos Augusto nelle prossime ore. Cresce l'ottimismo sulla sua presenza dall'inizio nel derby contro i rossoneri di Paulo Fonseca.