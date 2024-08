Simone, a DAZN, parla così dell'Inter e della lotta scudetto.- "Continua a lavorare, chiaro che comincia ad avere più di 50 partite con noi. L'anno scorso ha fatto molto bene, parte tutto dalla sua testa, è rientrato in anticipo perché sapevamo che avevamo bisogno. Sono molto contento dei miei attaccante, dobbiamo sempre tenere una soglia alta. Dobbiamo tenere sempre il livello altissimo, sarà difficilissimo ripetere quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Le nostre rivali si sono rinforzate moltissimo con grandi investimenti, ma dobbiamo restare lì. Sarà un campionato avvincente, ci sono tante squadre".- "Non mi piace fare griglie o previsioni, non mi va di indicare quella che sarà sempre nelle posizioni di testa ma ci sono squadre con grandi ambizioni come noi".