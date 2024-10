Le parole di Inzaghi dopo Young Boys-Inter

, dopo la vittoria al fotofinish contro lo Young Boys in, inizia a pensare a diverse soluzioni in vista della supersfida di San Siro tra. Il tecnico piacentino, al momento, deve fare i conti con diverse defezioni che rischiano, fortemente, di saltare il big match del Meazza:sono alle prese con un'elongazione ai flessori, mentresta cercando di smaltire una forte contusione al ginocchio. A loro si è aggiunto, fermato da un problema muscolare contro lo Young Boys. Di seguito le parole di Inzaghi."È una mia sensazione, poi ci sarà da valutare, ma nel caso di Calhanoglu e Acerbi ho sensazioni positive e invece in questo mi sembra diverso. Sono cose che succedono a tutti, ma questo è il periodo per noi più complicato per noi. Vedremo giorno dopo giorno. Asllani domani (oggi, ndr) tornerà a calciare col pallone e vedremo la sopportazione del dolore. Non sono contento perché abbiamo avuto un problema con Carlos, siamo all’inizio di una tornata di partite e abbiamo qualche problema di rotazione, penso che questo sia un infortunio peggiore degli altri", ha commentato Inzaghi ai microfoni di Prime.