Simoneha vinto il Premio Scopigno come miglior allenatore della Serie A 2023/2024. Ecco le parole ai giornalisti presenti dopo la cerimonia di premiazione.- "Il campionato è più equilibrato rispetto alla scorsa stagione, ci sono diverse squadre che si sono rinforzate tantissimo e che vorranno contenderci la vittoria. Le prime sette giornate hanno dimostrato che tutte le partite sono insidiose e che non bisogna mai dar nulla per scontato. Cercheremo di dare il massimo come sempre. Senso di appagamento dopo lo scudetto? Sappiamo che vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più. Noi ci stiamo attrezzando, stiamo lavorando. È ancora l’inizio, bisogna darsi da fare per migliorare”.- "Dobbiamo tutti quanti aiutare gli arbitri perché non è semplice e ci sono tanti episodi al limite, difficili da giudicare. Fortunatamente abbiamo uno strumento più importante, che è il Var".