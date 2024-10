Roma-Inter, Acerbi sostituito dopo Calhanoglu

Acerbi sostituito, cosa cambia verso la Juve

Durante Roma-Inter, valida per l'ottava giornata di campionato, i nerazzurri hanno già cambiato due titolari dopo meno di mezzora di gioco. Il primo a lasciare il campo è stato Hakan Calhanoglu, a causa di un dolore all'adduttore della coscia sinistra, verosimilmente una contrattura. Poco dopo, però, ha abbandonato il campo anche Francesco Acerbi.Il difensore nerazzurro è stato sostituito da De Vrij. L'ex Lazio è uscito dal campo per una contrattura ai flessori della coscia sinistra.Il numero 15 ha abbandonato il campo poco prima della mezzora per un dolore ai flessori della coscia sinistra. Sarà da valutare con degli esami l'entità dell'infortunio, anche in vista della prossima partita, ovvero il big match contro la Juventus.