Inter su Chiesa: il retroscena

Federico Chiesa è una delle situazioni al centro del mercato della Juventus e non potrebbe essere altrimenti. Le strade tra i bianconeri e il giocatore sembrano sempre più lontane anche se non c'è al momento un'offerta che accontenti entrambe le parti. E tra i vari scenari, c'è da tenere in considerazione quello che la Juve vorrebbe evitare a tutti i costi, ovvero che Chiesa possa lasciare Torino a parametro zero tra un anno.L'Inter è tra le squadre che proverebbe ad ingaggiare Chiesa in caso il giocatore vada in scadenza di contratto. Lo ha fatto capire chiaramente Marotta al suo entourage. A curare gli interessi del calciatore è Fali Ramadani, che già prima dell’estate, racconta calciomercao.com, aveva avuto un colloquio con i nerazzurri.