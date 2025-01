Perché l'Atalanta ha protestato per il goal di Dumfries

Nella prima semifinale disbloccare la partita tracon il goal dagli sviluppi di calcio d'angolo. L'esterno olandese si è fatto trovare nel posto giusto dopo un rimpallo e in semi rovesciata è riuscito a segnare. I giocatori dell'Atalanta hanno protestato con l'arbitro Chiffi. Ecco perché.C'è stato un contatto infatti tra Dumfries e Scalvini, con il difensore italiano che è caduto a terra per una spinta dell'interista. Secondo il direttore di gara però non è stata sufficiente per essere considerata fallosa. Anche il VAR dopo un breve controllo ha deciso di confermare la decisione di Chiffi.