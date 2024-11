Inter-Arsenal, contatto Sommer e Merino? La moviola

Nella serata di ieria San Siro ha battuto per 1-0in Champions League. Non mancano però le polemiche sull'arbitraggio per un fallo di Sommer ai danni di Merino. Il tecnico dei Gunnersin conferenza stampa ha tuonato: "Le decisioni dell’arbitro hanno indirizzato la gara. Io non riesco a capire. Hanno assegnato un rigore per un fallo di mano di Merino che non ha avuto modo di reagire poiché la palla è stata calciata da posizione molto ravvicinata. Hanno deciso che era penalty e va bene così.. Questo è ciò che è accaduto ed è molto difficile da accettare". Andiamo però ad analizzare la moviola dai principali quotidiani sportivi italiani.Uscita di Sommer con i pugni, cercando di anticipare Merino: il portiere dell’Inter con i pugni colpisce la testa dell’avversario che lo anticipa di pochissimo sul pallone. Dopo il replay, l’OFR sembrava scontata, ed invece il VAR Dingert (tedesco, non nuovo a “sorprese” di questo tipo) tace, confermando la svista di Kovacs. Unica spiegazione, che qualcuno abbia visto uno sfioramento del pallone da parte di Sommer, resterebbe però che - temporalmente - prima arriva il contatto sulla testa e poi il resto. Ci stava il calcio di rigore.Al 28' Sommer esce su Merino e con i pugni prende solo la testa di Merino e mai la palla. Era rigore (con giallo) per l'Arsenal.





