si è fermato durante la sosta nazionali. L'attaccante serbo è uscito malconcio dall'ultima partita disputata con la maglia della Serbia contro la Danimarca. L'attaccante dellaè stato costretto a lasciare il campo a causa di un risentimento muscolare alla coscia che gli ha impedito di portare a conclusione il match.Nella mattinata di martedì 19 novembre, Vlahovic si è recato al Jmedical per sottoporsi agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Di seguito il comunicato della Juventus:"A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici.Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente".Vlahovic, che non ha rimediato lesioni a livello muscolare, dovrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta a stretto giro di posta. Tuttavia Vlahovic rimane in dubbio per i prossimi impegni.