Lecce-Juventus, ci sarà Vlahovic?

Alla Continassa si prepara la sfida di domani allo stadio Via del Mare contro il Lecce. C'è grande attesa però attorno alle condizioni del centravanti serbo Dusan Vlahovic. Ci sarà per la sfida?Nella giornata di ieri Dusan si è allenato ancora a parte, nonostante non abbia rimediato una lesione muscolare. Il bomber serbo difficilmente sarà della gara domani a Lecce, qualche flebile speranza per la panchina ma oggi gli ultimi test daranno il verdetto definitivo. Speranze sempre in calo però.