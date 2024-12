Infortunio Rouhi

Quando torna Rouhi

Quante partite salta Rouhi

Juventus-Venezia (14 dicembre)

Juventus-Cagliari (17 dicembre)

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Venezia, Thiago Motta ha annunciato che tra i calciatori indisponibili ci sarà anche Jonas Rouhi. Il terzino sinistro bianconero, infatti, è stato costretto a fare i conti con un problema fisico che gli impedirà di essere convocato per la sfida dello Stadium.Rouhi, secondo quanto spiegato da Thiago Motta, ha rimediato un infortunio muscolare non di grave entità che verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico della Juventus.Rouhi salterà sicuramente la sfida di campionato con il Venezia, ma la Juventus confida di recuperarlo già per i prossimi impegni, magari già a partire dal match di Coppa Italia in programma martedì 17 dicembre contro il Cagliari, sempre all'Allianz Stadium.