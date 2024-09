Infortunio Rodri: rischia di saltare Juventus-Manchester City?

Brutte notizie perche rischia di perdere per un po' di tempo uno dei suoi giocatori più importanti, ovveroIl centrocampista spagnolo è uscito dopo circa 20 minuti nel big match di Premier League contro l'Arsenal.Rodri si è infortunato mentre correva in area e senza subire alcun contrasto con avversario, da solo quindi. Dopo aver avvertito un forte dolore al ginocchio, si è accasciato a terra richiedendo l'intervento dei sanitari e uscendo dal campo in lacrime.Nelle prossime ore si potrà capire l'entità dell'infortunio di Rodri che però rischia di dover rimanere fuori. Impossibile ancora dire i tempi di recupero e quante partite dovrà saltare.. C'è ancora quindi molto tempo prima di quella sfida.