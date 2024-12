Infortunio Orsolini

Le condizioni di Orsolini in vista di Juventus-Bologna

Brutte notizie in casa, con i rossoblù attualmente impegnati nella sfida valevole per gli ottavi di finale dicontro il. Sul risultato di 2-0, infatti,ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare ed è stato prontamente sostituito da Vincenzo Italiano poco dopo aver realizzato il goal del raddoppio.Orsolini ha lasciato il campo al 37' del primo tempo a causa di un problema di natura muscolare alla coscia destra. Dopo aver segnato un pregevole goal in pallonetto, la partita dell'ex Juventus si è chiusa dunque nel corso della prima frazione di gioco. Al suo posto è entrato Dominguez.Nelle prossime ore, presumibilmente già nella giornata di domani, le condizioni di Orsolini verranno valutate attraverso lo svolgimento degli esami strumentali. A quel punto verrà chiarito l'entità del problema riscontrato dal calciatore del Bologna, ma è evidente che la sua presenza per il match dell'Allianz Stadium contro la Juventus è in forte dubbio.





