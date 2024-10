L'infortunio di Nico Gonzalez



Quando torna Nico Gonzalez

Quante partite salta Nico Gonzalez

Juventus-Cagliari (6 ottobre)

Juventus-Lazio (19 ottobre)

Juventus-Stoccarda (22 ottobre)

Inter-Juventus (27 ottobre)

Oltre a Gleison Bremer, la- contro il Lipsia - ha perso anche, sostituito dopo una manciata di minuti a causa di un infortunio muscolare che l'ha escluso dal match.Nico Gonzalez è finito ko durante la sfida di Champions League contro il Lipsia. L'esterno offensivo argentino si è procurato un infortunio di natura muscolare. Di seguito la nota della Juventus:"Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".Nico Gonzalez dovrebbe rimanere ai box per circa un mese, di conseguenza il calciatore argentino tornerà sicuramente dopo la sosta: un obiettivo realistico potrebbe essere quello di tornare a disposizione per la fine del mese di ottobre.Nico Gonzalez salterà sicuramente la partita di campionato contro il Cagliari. Difficile vederlo in campo dopo la sosta contro la Lazio e, probabilmente, anche contro lo Stoccarda. Il numero 11 bianconero potrebbe tentare il recupero per la supersfida contro l'Inter del 27 ottobre a San Siro.