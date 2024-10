L'esterno della Juventus Nico Gonzalez è fuori per infortunio muscolare da inizio ottobre, ha saltato già le gare contro Cagliari, Lazio e Stoccarda. La speranza iniziale era quella di poter rivedere il giocatore all'opera nel big match di domenica alle 18 a San Siro contro l'Inter. Stando alle ultime sensazioni però il giocatore argentino arrivato in estate dalla Fiorentina non sarà a disposizione del tecnico bianconero Thiago Motta per la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi perchè non ha ancora rimediato il problema muscolare.