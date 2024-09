Infortunio Miretti, quanto starà fuori

Il Genoa non potrà ancora contare suer le prossime partite visto che l'ex centrocampista dellasi è di nuovo fatto male. Miretti stava per recuperare dall'infortunio al piede subito quando ancora era in maglia bianconera, in piena preparazione. Ha saltato le prime gare stagionali, ecco quanto dovrà stare ancora fuori.Gli esami a cui si è sottoposto Miretti, come riporta il Corriere dello Sport, hanno evidenziato un problema muscolare che terrà fermo il giocatore per circa due settimane. Continua lo sfortunato inizio di stagione per Miretti.