Infortunio Matteo Pessina, le condizioni

La Juventus sfiderà il Monza il prossimo 22 dicembre in campionato. Nella squadra allenata da Alessandro Nesta però ci sarà un'assenza eccellente, quella di Matteo. Di seguito le sue condizioni:Il centrocampista brianzolo ha subito in allenamento una lesione parziale al tendine prossimale del bicipite femorale. Tempi di recupero da valutare ma sembrano essere piuttosto lunghi. Non dovrebbe quindi esserci per la sfida tra il Monza e la Juventus, una brutta notizia quindi per i brianzoli e per il tecnico Alessandro Nesta.