L'infortunio di Leao

A rischio per la Supercoppa?

La vittoriosa trasferta di Verona ha consentito aldi strappare tre punti davvero importanti, in un momento complicato, nella rincorsa alla zona Champions League. Tuttavia i rossoneri devono anche fare i conti con una brutta notizia, maturata proprio nella notte del Bentegodi, ovvero l'infortunio diLeao ha lasciato il campo nella prima frazione di gioco a causa di un fastidio muscolare che ha inevitabilmente preoccupato l'ambiente rossonero. Nella giornata di domenica, il portoghese si è procurato un'elongazione al flessore della coscia sinistra.Escluso qualsiasi tipo di lesione, l'elongazione muscolare alla coscia accusata dal portoghese lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato contro la Roma, ovvero l'ultima del 2024. L'obiettivo del numero 10 rossonero, a questo punto, diventa quello di tornare arruolabile per il primo impegno ufficiale del 2025, ovvero la semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma a Riyad il prossimo 3 gennaio.





