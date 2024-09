I problemi relativi agli infortuni durante la sosta delle Nazionali, riguardano da vicino anche l'Empoli, ovvero il prossimo avversario della Juventus in campionato. Il centrocampista classe 2003, come riferito da Tuttosport, si è infortunato nei primi minuti del match che l'Italia Under 21 ha vinto ieri contro San Marino per 7-0. Il calciatore si sottoporrà, già oggi, agli esami strumentali di rito che determineranno l'entità dell'infortunio. La sensazione è che il giocatore sia a forte rischio per Empoli-Juventus, in programma sabato 14 settembre con calcio d'inizio alle ore 18.00.