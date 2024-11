Douglas Luiz Juve, quante partite ha saltato per infortunio

Juventus-Stoccarda

Inter-Juventus

Juventus-Parma

Udinese-Juventus

Juventus-Torino

La Juve si trova ancora alle prese con gli infortuni, e questa volta conla situazione potrebbe essere nuovamente grave. Dopo l'infortunio di, che lo ha portato a un lungo stop, si teme per la rottura del crociato anche per il colombiano. Oltre ai due difensori, sono ancora fermi. Il brasiliano, in particolare, ha saltato diversi match dopo il fastidio accusato nel riscaldamento pre Juve-Stoccarda. L'ex Aston Villa punta a rientrare per la prima partita dopo la sosta, ovvero