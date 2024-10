Infortunio Douglas Luiz, quando rientra

La Juventus si prepara a giocare domani alle 18 a San Siro contro l'Inter, chi non ci sarà è Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano che ha rimediato un problema di natura muscolare nel riscaldamento della sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione ma comunque le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.Thiago Motta non lo avrà a disposizione domani sera contro l’Inter e probabilmente neanche mercoledì contro il Parma, ma punta a recuperarlo per la successiva sfida contro l’Udinese.