Conceicao recupera per Genoa-Juventus?

La, che ha giocato solo 45 minuti nel secondo tempo contro la Roma prima di farsi male in allenamento. Problema muscolare per il nuovo acquisto della Juve che però potrebbe presto tornare a disposizione di Thiago Motta.Nella prossima giornata i bianconeri affrontano il Genoa (in programma sabato alle 18). Non ci sono ancora certezze sulla presenza di Conceicao anche se il portoghese potrebbe restare fuori per questa partita e rientrare nella successiva contro il Lipsia in Champions League. Quella gara è quella in cui Conceicao può essere pronto per giocare, riferisce la Gazzetta dello Sport.