Juventus-Venezia (14 dicembre)

In dubbio per...

Juventus-Cagliari (17 dicembre)

Andrea Cambiaso deve convivere con un problema alla caviglia che ancora non ha risolto completamente. Infortunio accusato contro il Bologna nella quindicesima giornata di campionato. L'esterno della Juventus ha saltato la sfida contro il Manchester City.Per Cambiaso si tratta di una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra, come riportato nel comunicato della Juventus dopo gli esami effettuati al J Medical dal giocatore.Cambiaso, dopo aver rinunciato alla sfida di Champions con il Manchester City, non riesce a recuperare per il match contro il Venezia. Il suo rientro a pieno regime con i compagni è previsto per settimana prossima.