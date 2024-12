L'infortunio di Cambiaso: la diagnosi

L'infortunio di Cambiaso: i tempi di recupero

Nel corso dei primi minuti del match che ha visto lapareggiare in rimonta contro il, i bianconeri sono stati costretti a fare i conti con l'ennesimo infortunio di questa prima parte di stagione. Al 12', infatti, si è fermatoche - dopo aver rimpallato un tiro di Ndoye - si è procurato una distorsione alla caviglia. Nella giornata di domenica 8 dicembre, il calciatore si è sottoposto agli esami approfonditi al Jmedical che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo-legamentosa della caviglia sinistra.La distrazione capsulo-legamentosa alla caviglia, di entità moderata come nel caso di Cambiaso, è una tipologia di infortunio sicuramente molto meno grave di una lesione e di una frattura, ma che necessita di cautela.Una distorsione di caviglia dolente, ma che non mostra ematomi, ecchimosi o dolori all'articolarità, viene più semplicemente definita “distrazione legamentosa”, perché il danno provocato è sempre minore rispetto a una distorsione vera.La distrazione capsulo-legamentosa alla caviglia rimediata da Andrea Cambiaso, come detto, è un infortunio di modesta entità, ma indicativamente costringerà ad uno stop quantificabile in un paio di settimane.





