Infortunio Bremer: il comunicato della Juventus

Attraverso un comunicato ufficiale, laha svelato l'esito degli esami ai quali si è sottopostodopo l'infortunio rimediato contro il Lipsia in: per il brasiliano si tratta di. Verrà operato nei prossimi giorni: la sua stagione è finita. Di seguito la nota del club."Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Bremer verrà operato nei prossimi giorni".





