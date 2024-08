Alvaroha segnato alla sua prima apparizione in gara ufficiale con la maglia del Milan, nella sfida di Serie A contro il Torino. Poco dopo l'attaccante spagnolo è stato costretto a fermarsi a causa di un problema di natura muscolare che lo terrà lontano dal campo per circa 20 giorni. Salterà certamente le partite contro Parma e Lazio e rientrerà con ogni probabilità dopo la sosta. Ha già iniziato l'iter riabilitativo tra le mura di Milanello nella giornata di oggi. Ma i tempi di recupero saranno di circa 20 giorni. Non un'ottima notizia per il tecnico Fonseca.