Infortunio Acerbi, come sta

Dopo lo Stoccarda la Juventus affronterà l'Inter domenica alle ore 18 per una sfida importante in campionato. In dubbio tra i nerazzurri il turco Chalanoglu ma anche Francesco Acerbi. Di seguito il comunicato dei nerazzurri sulle sue condizioni:Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La situazione sarà valutata giorno dopo giorno. In dubbio quindi per la sfida di domenica alla Vecchia Signora.