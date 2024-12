Infortunio Dusan Vlahovic, quando torna?



Erano nove gli infortunati nella sfida di domenica contro il Lecce, un numero che certo non può far sorridere l'allenatore della Juventus Thiago Motta. La speranza però è quella di poter recuperare qualcuno in vista della prossima sfida: quella di sabato alle 18 allo Stadium contro il Bologna. Sì, ma chi? Certamente non i due lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal e nemmeno Arek Milik che dovrebbe tornare a gennaio.Dusan Vlahovic ha quattro allenamenti per recuperare la condizione e tornare a disposizione della Juventus per la sfida dello Stadium. Alte le possibilità di rivederlo nell'elenco dei convocati dopo l'infortunio rimediato con la maglia della Serbia che poi fortunatamente si è rivelato non grave.Qualche flebile speranza anche per Weston McKennie che, diversamente, metterà nel mirino la sfida al Manchester City in programma mercoledì 11 dicembre. Si era fermato a pochi gironi dalla trasferta di Birmingham.Îl centrocampista che ancora in questa stagione non si è quasi potuto vedere è Adzic, il montenegrino. Ha rimediato la terza lesione muscolare da inizio stagione ma dovrebbe aver recuperato, probabilmente a disposizione per il Bologna.Due mesi esatti sono quelli da cui è assente Nico Gonzalez. Niente Bologna per lui ed in dubbio anche il Manchester City, forse contro il Venezia.Il centrocampista brasiliano si era fermato nel riscaldamento della sfida di Champions League allo Stoccarda, nessuna lesione, quasi impossibile contro il Bologna, probabilmente per il City.Si è fermato nei minuti finali della sfida di Champions all'Aston Villa, il difensore classe 2003 Nicolò Savona, per fortuna nessuna lesione ma rimarrà ancora ai box contro il Bologna, probabilmente anche lui verso il Manchester City.

