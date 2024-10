Nella serata di ieri dopo la vittoria contro la Lazio l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa. Tra le altre ha commentato il punto sugli infortunati e sugli eventuali recuperi verso la sfida di martedì contro lo Stoccarda. Le sue parole:"Non lo so ancora, vedremo domani. Abbiamo due giorni per recuperare chi dobbiamo recuperare e anche chi ha giocato stasera. Adesso non so dirlo ma vedremo, se possiamo bene e se non possiamo va bene uguale. Chi è a disposizione darà il suo massimo per ottenere il risultato positivo".