Cosa dice il regolamento

Il procuratore Giuseppeintende acquisire l'ordinanza di custodia cautelare per verificare possibili violazioni da parte degli ultras di, aprendo la strada a possibili multe e squalifiche per le due società. Dopo gli arresti nel mondo ultrà milanese, la procura della Figc ha subito richiesto alla procura di Milano gli atti d'indagine non coperti da segreto. L’obiettivo è accertare eventuali condotte rilevanti ai fini sportivi. Secondo il codice di Giustizia sportiva, i tesserati non possono avere rapporti non autorizzati con gruppi di sostenitori non convenzionati, pena squalifiche e ammende di 20 mila euro.Secondo il codice di Giustizia sportiva della Federcalcio, “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società a rapporti con la tifoseria”.