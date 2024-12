Oltre alle difficoltà sportive, ilsta affrontando seri problemi anche fuori dal campo, legati alle condizioni igieniche di Old Trafford. Lo stadio, uno dei più iconici del calcio, è stato invaso da topi, con numerosi escrementi trovati in diverse aree, compresi i chioschi di cibo. Secondo il DailyMail, le ispezioni hanno rivelato una situazione allarmante, con il bisogno urgente di ristrutturazioni e disinfestazione. Questo non è il primo episodio di infestazione, ma la situazione attuale è particolarmente grave, dovuta alla posizione dello stadio, tra una linea ferroviaria e un canale, che attrae roditori durante l'inverno.