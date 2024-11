Da Cabal a Marchisio: tutti gli infortuni al crociato dei giocatori della Juventus

Tutto confermato, purtroppo per laIl difensore colombiano ha riportato una lesione al crociato; infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione; così comeche si era fermato a inizio ottobre. Per entrambi il rientro in campo sarà solo nella prossima stagione. Non è la prima volta che la Juventus deve convivere con stop di questo tipo.Negli ultimi anni sono diversi i giocatori della Juve che hanno riportato un infortunio così grave al ginocchio. Si può parlare di "incubo crociati" per i bianconeri. In questo caso la sfortuna è stata addirittura doppia. Ma chi prima di Bremer e Cabal avevano subito lo stesso infortunio?