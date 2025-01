Incredibile Tomori: può andare al Tottenham! E il Milan risponde così alla Juve

Per diverse settimane il nome di Fikayoè stato accostato alla, ma il difensore inglese sembra ormai destinato a un ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan è in trattativa avanzata con il Tottenham per la cessione del centrale classe 1997.Gli Spurs hanno presentato un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi Tomori e le negoziazioni tra le due società proseguono spedite. Il Milan, che inizialmente non sembrava intenzionato a privarsi del giocatore a stagione in corso, sta ora valutando seriamente la proposta degli inglesi.

La Juventus, che aveva monitorato la situazione del difensore nelle scorse settimane, sembra essersi defilata, lasciando campo libero al club londinese. Qualora la trattativa si concretizzasse, Tomori ritroverebbe la Premier League dopo la precedente esperienza con il Chelsea, da cui il Milan lo aveva acquistato nel 2021.