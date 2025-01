Inchiesta ultras, Inzaghi minimizza: 'Sono molto tranquillo'

AFP via Getty Images

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani trae Monaco,ha risposto anche a una domanda relativa all'indagine sul, di cui è finito al centro per via dei suoi rapporti con, uno dei capi della Curva Nord: "Se temo gli esiti? No, sono molto tranquillo", il commento del tecnico nerazzurro, che con Ferdico avrebbe parlato in merito all'assegnazione di alcuni biglietti extra in vista della finale di Champions League a Istanbul nel maggio del 2023. "Ho chiarito nelle sedi opportune tutto quello che dovevo dire. E con molta tranquillità. In questo momento non mi va di dilungarmi con una partita importante davanti, ho detto tutto quello che dovevo nelle sedi opportune e sono completamente concentrato sulla partita di domani".