Inchiesta ultras, Federico Ruffo a BN LIVE: ‘La Procura di Milano continua a lavorare, tutte le ultime’

Caso Ultras, le parole di Federico Ruffo

Le parole del giornalista Federico sul canale YouTube de ilBiancoNero . Con lui, gli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta della Procura di Milano che ha colpito le curve di– La Procura di Milano si sta muovendo con grande mestiere, la Procura stava addosso agli ultras di Inter e Milan da diversi anni. Dopo il clamore delle prime settimane stano lavorando sottotraccia. Lo spartiacque lo fa il pentimento di Beretta, ha raccontato quello che doveva e continuerà. Hanno ascoltato i primi dirigenti nerazzurri, Zanetti, Inzaghi e non ho motivo di credere che non abbiano raccontato tutto sul rapporto con gli ultras. Mi sembra un filino più complicata la posizione di Marotta, ma non significa che ci sia una posizione aperta.